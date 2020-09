Escolas privadas reabrem no interior de São Paulo: governo estadual deixou decisão nas mãos das prefeituras

Em algumas cidades do interior de São Paulo, os colégios particulares foram autorizados a reabrir a partir desta terça-feira, 8, mas escolas da rede municipal devem continuar fechadas até o fim do ano edit

Colégios de Sorocaba e de outras cidades paulistas irão abrir as portas nesta terça-feira, 8. Em alguns casos, escolas privadas devem voltar a funcionar antes - e mesmo na rede pública há diferenças de datas de retorno às atividades presenciais.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “a volta às aulas foi autorizada pelo governo estadual, que deixou nas mãos das prefeituras a decisão sobre datas e sobre quais redes retomariam as atividades presenciais. Apenas municípios há 28 dias na fase amarela do plano de reabertura, em que há queda nas infecções pela covid-19, podem reabrir as escolas a partir desta terça para atividades de reforço e acolhimento emocional. Nem todos - a capital paulista é um exemplo - optaram pela reabertura neste mês.”

A matéria ainda informa que “municípios como Sorocaba, Itu, Itapevi e Cotia decidiram que colégios da rede municipal só abrem as portas no ano que vem, enquanto os particulares e estaduais têm aval para a reabertura nesta terça. Boa parte das prefeituras vem usando consultas aos pais de alunos para referendar as determinações. Em ano eleitoral, a decisão sobre a reabertura sofre pressões - dos professores, contrários, que não veem segurança para voltar à escola, e de colégios privados, que perderam matrículas e tiveram queda de até 80% nas receitas durante o longo tempo de quarentena

