Escravizados em Limeira (SP) comiam restos deixados para os cachorros

247 - Mais um caso de pessoas resgatadas em condições análogas à escravidão que choca o país. Na semana passada, três trabalhadores foram encontrados pelos fiscais em Limeira (SP), segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT).

A fiscalização os encontrou tomando conta de cães e gatos. O MPT aponta que eles cuidavam de 62 cachorros e 100 gatos sem receber salários e eram ameaçados pela empregadora quando deixavam a propriedade.

As condições foram classificadas como "subumanas e indignas" pela procuradora responsável pelo caso.

O auditor fiscal do Ministério do Trabalho Paulo Warlet, que coordenou a ação, contou as condições brutais a que às pessoas eram submetidas.

"O que mais constrangeu do ponto de vista humanitário era um balde com miúdos de porco para alimentar animais. Uma testemunha afirmou que eles comiam os restos do balde por causa da fome", afirmou Warlet à coluna de Leonardo Sakamoto, no UOL.

Eles estavam acomodados em dois alojamentos insalubres, sem chuveiro e com instalações elétricas arriscadas. Os alimentos ficavam guardados perto de equipamentos para aplicação de agrotóxico, sob risco de contaminação.

O Ministério do Trabalho e Previdência calculou em R$ 72.838,75 as verbas rescisórias e os direitos trabalhistas para os três.

