Escritório de Wassef em Atibaia está com alvará vencido desde 2012

247 - O imóvel no qual funciona o escritório de advocacia do advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef em Atibaia, interior de São Paulo, está com o alvará vencido desde setembro de 2012, de acordo com o site O Antagonista.

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro e operador financeiro do esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar na Alerj, Fabrício Queiroz, foi encontrado e preso no escritório de Wassef na última quinta-feira (18).

“A casa teve alvará vencido em 30 de setembro de 2012 e não mais renovado. Como profissional autônomo e caracterizado como atividade não estabelecida, o local passou a constar apenas como endereço de correspondência”, informou a prefeitura de Atibaia em nota encaminhada ao jornal O Globo.

Ainda que no local funcione oficialmente o escritório de Wassef, não foram encontrados materiais referentes ao exercício da advocacia.

O presidente da OAB de Atibaia, Elson Capeto, afirma que escritórios sem alvará não têm permissão para funcionar. “O que é objeto de fiscalização da OAB é o registro do advogado, que tem de estar regular para o exercício da profissão. Neste ponto, ele [Wassef] está regular. Quanto à parte de postura, que cabe à prefeitura, o alvará em dia é um requisito para o funcionamento, ainda que a inscrição esteja aberta”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.