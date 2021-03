"Esperança, fé e oração": Doria libera funcionamento de igrejas como atividade essencial

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou como atividade essencial o funcionamento de igrejas no estado durante eventuais lockdowns.

Doria lançou o mote "esperança, fé e oração" durante o anúncio da medida, nesta segunda-feira (1). O texto será publicado no Diário Oficial amanhã (2).

"O decreto reconhece a essencialidade de todas as igrejas no estado de São Paulo e o seu funcionamento com a regularidade, obedecidos os critérios sanitários de proteção aos que dela participam. Esperança, fé e oração: com vacinas, vamos vencer a Covid. Viva a vida", disse o governador, conforme reportado na Folha de S.Paulo.

A medida foi celebrada pelo pastor e líder da Assembleia de Deus Silas Malafaia:

PARABÉNS GOVERNADOR DÓRIA ! Temos discordâncias políticas. Reconhecer as religiões como atividade essencial , dentro das normas sanitárias , você acertou ! As religiões tem um papel terapêutico insubstituível em tempo de pandemia e calamidades . DEUS LIVRE O BRASIL DESSA PRAGA ! March 1, 2021

Na semana passada, Doria havia barrado um projeto de lei estadual que estabelecia atividades religiosas como essenciais durante a pandemia. A decisão havia sido amplamente criticada em setores evangélicos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.