Espírito Santo implantará lockdown em todo o estado a partir de domingo

247 - O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anuncia nesta quinta-feira (25) que o estado entrará em lockdown a partir de domingo (28). A medida vale por uma semana. A taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) tem se mantido acima de 90% no Espírito Santo.

As medidas valerão para as 78 cidades do estado, de acordo com informações publicadas pela coluna Painel.

Algumas atividades que estavam liberadas nas últimas semanas por serem consideradas essenciais não serão mais autorizadas, como comércio atacadista, bancos, lotéricas e pesca no mar.

O Espírito Santo foi um dos primeiros estados a identificar casos de Covid-19 e atravessa um terceiro pico.

A Secretaria de Saúde do estado identificou um aumento recente da variante inglesa do coronavírus.

