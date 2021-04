Esposa de Fabrício Queiroz, responsável pelo esquema de rachadinha, receberá auxílio emergencial novamente

Márcia Oliveira, que também é ex-funcionária do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, estava foragida no ano passado quando recebeu pela primeira vez o benefício edit

247 - A esposa de Fabrício Queiroz, apontado como responsável pelo esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, Márcia Oliveira de Aguiar, receberá novamente o auxílio emergencial do governo federal. A informação é do Congresso em Foco.

Márcia, que também é ex-funcionária do gabinete, estava foragida no ano passado quando recebeu pela primeira vez o benefício. Agora, em casa, a ex-funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro irá receber as parcelas em liberdade, já que sua prisão domiciliar foi revogada.

Segundo reportagem da Revista Época, Márcia era funcionária-fantasma do gabinete de Flávio: ela estaria atuando como cabeleireira, apesar de receber vencimentos de R$ 6.500 na Alerj.

