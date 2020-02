Esposa de miliciano assassinado diz que Witzel é suspeito

Do DCM - A mulher de Adriano da Nóbrega, Júlia Mello, disse ao advogado do marido ter certeza de que ele foi morto para não revelar segredos. “A esposa dele me ligou aos prantos, dizendo que tinha absoluta certeza de que isso tinha sido uma ação orquestrada para matá-lo e não para prendê-lo, tanto é que ele disse a ela que não estava armado”, afirmou Paulo Emílio Catta Preta, que defendia Adriano, ao jornalista Chico Alves, do UOL.

Adriano vivia maritalmente com Júlia depois de se separar de Danielle, que foi nomeada como assessora no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Júlia estava com ele na Bahia e, no dia 2 de fevereiro, denunciou uma ação truculenta na casa em que ela se encontrava.

“Eles quebraram a minha porta, arrancaram o forro do teto da casa, me xingaram de puta e piranha, e botaram um fuzil na cabeça de uma criança de sete anos, perguntando: ‘Onde está o seu pai?’”

“Eu estou apavorada. Eles podem me parar nas blitz nas estradas, estão cercando a casa. Eles queriam matar meu marido, tudo por política. Não posso ficar no meio disso”, afirmou

Segundo Júlia, o interessado na queima de arquivo seria o governador Wilson Witzel. Júlia, no entanto, não revelou o teor das denúncias que incriminariam o governador.

Hoje, o advogado Paulo Emílio Catta Preta conversou com Júlia, e revelou o conteúdo dessa conversa na entrevista a Chico Alves. Leia alguns trechos da entrevista ao colunista do UOL: