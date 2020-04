Esposa de Witzel testa positivo para Covid-19

Helena Witzel recebeu o resultado do exame nesta quinta-feira (23). Wilson Witzel foi diagnosticado com Covid-19 na semana passada edit

247 - A primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Helena Witzel, testou positivo para o novo coronavírus. Ela recebeu o resultado do exame nesta quinta-feira (23).

Helena está bem e recebe tratamento na residência oficial, o Palácio Laranjeiras.

Na semana passada, o governador Wilson Witzel testou positivo para Covid-19. De acordo com a assessoria, ele “se recupera normalmente e passa bem”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.