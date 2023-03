Esquerda quer reproduzir chapa Lula-Alckmin em São Paulo com Boulos-Tabata para 2024

Apoie o 247

247 - Diante do sucesso obtido na eleição de 2022 pela chapa Lula-Alckmin, que reuniu dois adversários políticos históricos para derrotar Jair Bolsonaro (PL), a esquerda agora planeja repetir a receita para a eleição pela Prefeitura de São Paulo, segundo a CNN Brasil.

Pelo acordo firmado entre o PT e o Psol, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) será o candidato apoiado pelo presidente Lula (PT) para assumir o comando da capital paulista.

A ideia, então, seria compor a chapa com um nome mais identificado ao eleitorado moderado e de centro. É aí que aparece a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

"No Psol, o nome de Tabata é considerado ideal para a chapa municipal, mas dirigentes do partido reconhecem dificuldades para uma composição. A primeira delas é que a deputada federal também é pré-candidata à prefeitura de São Paulo. A segunda tem relação com as aspirações petistas. Em um acordo em que o PT abre mão da cabeça de chapa, é considerado natural que ele queira fazer parte da coligação partidária com o posto de candidato a vice-prefeito", pondera a reportagem.

