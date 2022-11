Estado abre processo contra pai de atirador que matou quatro em escola no Espírito Santo

Uma das armas usadas no ataque era do pai, que é policial militar, em Aracruz, no Espírito Santo edit

247 - A Polícia Militar (PM) informou nesta segunda-feira (28) que abriu um procedimento administrativo contra o pai do atirador responsável pela morte de quatro pessoas em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, na última sexta-feira (25). Uma das armas usadas no ataque era do pai, que é policial militar. As informações são da coluna Maquiavel, de Veja.

Segundo o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, a "corporação, através de sua Corregedoria, está instaurando hoje esse procedimento administrativo para apurar essa circunstância".

O outro revólver usado no crime estava em cima do armário, em um local trancado com cadeado.

O pai do atirador disse que o filho teve uma mudança no comportamento após sofrer bullying na escola há cerca de dois anos.

