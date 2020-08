Estado de São Paulo chega a 30 mil mortes por coronavírus e ultrapassa total de óbitos da Espanha

Quase seis meses após a primeira morte, em 12 de março, o estado de São Paulo ultrapassou os 30 mil óbitos por coronavírus. Com 44 milhões de habitantes, a principal unidade federativa do País tem, sozinha, maior quantidade de mortes do que a Espanha, com uma população estimada em 47 milhões e 29 mil mortes por Covid-19 até o momento edit

247 - Quase seis meses após a primeira morte, em 12 de março, o estado de São Paulo ultrapassou nesta segunda-feira (31) os 30 mil óbitos por coronavírus. Foram registrados nas últimas 24 horas 36 mortes e 938 casos confirmados da doença, deixando o estado com 30.014 óbitos no total e 804.342 confirmações desde o início da pandemia.

Com 44 milhões de habitantes, a principal unidade federativa do País tem, sozinha, maior quantidade de mortes do que a Espanha, com uma população estimada em 47 milhões e 29 mil mortes por Covid-19 até o momento.

Somando o número de mortes de alguns países da América do Sul como Chile (11,2 mil), Argentina (8,4 mil), Bolívia (4,9 mil), Venezuela (381), Paraguai (308) e Uruguai (44), o número é menor do que as mais de 30 mil registradas em São Paulo.

O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em confirmações (3,8 milhões) e em mortes (120 mil) provocadas pelo coronavírus. Perde apenas para os Estados Unidos, com 6,1 milhões e 187 mil óbitos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.