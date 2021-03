Estado de São Paulo encerra março com mais de 15 mil mortes pela Covid-19, quase o dobro do pior mês de 2020

O mês de março terminou sendo o mais letal de toda a epidemia, com quase o dobro do número de óbitos de julho de 2020. Foram 15.159 novas mortes em março, contra 8.234 mil em julho do ano passado edit

247 - O estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (31), pela quinta vez, mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Foram registrados 1.160 óbitos em um dia, chegando ao total de 74.652 desde o começo da pandemia. Nesta quarta, a média diária de mortos bateu novo recorde ao atingir o valor de 821, número 81% maior do que o registrado há 14 dias.

O mês de março terminou sendo o mais letal de toda a epidemia, com quase o dobro do número de óbitos de julho de 2020. Foram 15.159 novas mortes em março, contra 8.234 mil em julho de 2020, até então o mês pior mês da pandemia na principal unidade federativa do Brasil.

Se o estado fosse um país, estaria na 11° posição no ranking global de mortes provocadas pelo coronavírus.

De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde de segunda-feira (29), havia 31.041 internados no estado, sendo 12.946 pacientes em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 18.095 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI eram de 92,3% no estado e de 92,6% na Grande São Paulo.

