Estado de São Paulo tem primeira semana de diminuição de mortes por Covid-19

A semana de número 24 da pandemia, que terminou no dia 13 de junho, acumulou 1.523 óbitos por Covid-19 no estado de São Paulo. Nos sete dias anteriores, o número havia sido de 1.526 edit

247 - O estado de São Paulo registrou pela primeira vez uma diminuição na quantidade de mortes por semana provocadas pelo coronavírus. A semana de número 24 da pandemia, que terminou no dia 13 de junho, acumulou 1.523 óbitos por Covid-19. Nos sete dias anteriores, o número havia sido de 1.526 e, antes, de 1.487 (a curva de novas mortes era crescente até agora). A queda do número de mortes foi registrada, mesmo com o aumento de óbitos no interior, que representa pouco mais de 18% do total do estado.

Segundo o coordenador executivo do centro de contingência da Covid-19, João Gabbardo, "este número não chega a aumentar em função da redução na região metropolitana". "Esse aumento no interior é compensado por uma redução na região metropolitana", disse.

O coordenador do centro de contingência da Covid-19, Carlos Carvalho, disse que "o número de casos vem aumentando porque estamos testando mais, mas o número de óbitos está caindo, mostrando que nós temos uma certa segurança para implementar as medidas que vêm sendo implementadas".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.