Estado de SP começa a multar quem desrespeita uso obrigatório de máscara a partir desta quinta

247 - A partir desta quinta-feira (2), o estado de São Paulo vai multar as pessoas e os estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso obrigatório de máscara contra a pandemia do novo coronavírus. O valor da punição pode variar entre R$ 524 e R$ 5 mil. A informação é do portal G1.

A medida estabelece multa no valor de R$ 524 para a pessoa que for vista sem usar máscara em espaços públicos e particulares. Os estabelecimentos comerciais vão pagar R$ 5 mil por cada pessoa que estiver no ambiente sem a proteção contra o coronavírus.

A reportagem ainda acrescenta que há punição de R$ 1.380,50 para o estabelecimento comercial que não afixar placas orientando o uso obrigatório de máscara.

Na resolução, não há multa para quem estiver em carro particular. O uso de máscaras no transporte público e de aplicativos já era obrigatório no estado desde o início do mês de maio.

