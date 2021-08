Estado de SP confirma 1ª morte pela variante delta da Covid-19

A secretaria municipal da Saúde de Piracicaba informou que a vítima é uma mulher de 74 anos já vacinada com duas doses contra a Covid-19 edit

247 - O secretário da Saúde do estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, confirmou nesta terça-feira (31) a primeira morte provocada pela variante Delta no estado. A informação foi dada por telefone à GloboNews.

A secretaria municipal da Saúde de Piracicaba informou que a vítima é uma mulher de 74 anos, com comorbidade. Ela também já foi vacinada com duas doses do imunizante Coronavac, disse a pasta.

A Vigilância Epidemiológica disse que os casos são recentes. Os exames foram coletados entre 8 e 13 de agosto, e o Centro de Genômica Funcional do Departamento de Zootecnia da Esalq/USP divulgou os resultados nesta segunda (31).

