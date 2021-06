Estado de SP já ultrapassa marca estipulada pelo governo como limite para terceira onda do coronavírus

O estado de São Paulo tem 11.189 pacientes diagnosticados com a Covid-19 internados em UTI. O governo João Doria havia estipulado em 11 mil o limite de um possível novo aumento da epidemia após as flexibilizações da quarentena edit

247 - O número total de pacientes internados para tratamento da Covid-19 no estado de São Paulo bateu a marca de 24.547, sendo 11.189 em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 13.358 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 82%, valor considerado como colapso por especialistas. O estado ultrapassou a quantidade de pessoas diagnosticadas com a doença internadas em UTI que havia sido apontada pelo governo João Doria (PSDB) como limite (11 mil) de um possível novo aumento da epidemia após as flexibilizações da quarentena realizadas em maio.

O coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, afirmou nesta terça-feira (8), ao portal G1, que a equipe do comitê não considera a situação fora de controle. "A avaliação é de que esse momento é distinto daquele. Por alguns motivos baseados em indicadores. Em abril nós chegamos a 13 mil pacientes internados em UTI, hoje estamos com 11.189, um pouco mais do que o Gabbardo tinha falado. Ainda há uma distância muito grande", disse.

"É uma situação tensa, que preocupa, que faz com que estejamos acompanhando todos os dias, mas não é uma situação que consideramos fora de controle. Não há uma perspectiva de colapso, embora a situação seja preocupante. Nesse sentido, a gente espera que sejam mantidas as medidas de isolamento e o avanço da vacinação", complementou.

