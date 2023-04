Estado de SP tem recorde de feminicídios no primeiro trimestre

Os casos de estupro também aumentaram no estado edit

247 - O estado de São Paulo bateu recorde nos casos de feminicídio no primeiro trimestre deste ano. Autoridades contabilizaram 62 casos, aumento de 24% na comparação com o mesmo período de 2022, que teve 50 mortes. A série histórica teve início em 2018. Os casos de estupro também subiram no estado. Foram 882 casos, alta de 23,5%). Os números foram publicados nesta terça-feira (25) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na capital, autoridades também identificaram alta de 29,7% na quantidade de estupro (205). Na cidade de São Paulo, o número de homicídios dolosos caíram à mínima histórica de 119 casos, menos de um décimo das 1.375 ocorrências de 2001, primeiro ano da série histórica.

O número de furtos na cidade aumentou 15% em relação ao ano passado, com 61,2 mil casos. O índice supera os registros de 2019, antes da pandemia do coronavírus. A quantidade de roubos chegou a 35.196 casos, alta de 3,8%.

