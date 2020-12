Estado de SP volta à fase vermelha nesta sexta de Natal, em tentativa de conter avanço da covid-19

247 - O governo de São Paulo determinou medidas restritivas a partir desta sexta-feira (25) e que continuarão até domingo (27). Essas medidas serão retomadas depois, nos dias 1°, 2 e 3 de janeiro de 2021. É uma tentativa de frear a propagação no estado da covid-19, que saiu do controle

A fase vermelha, medida mais restritiva do plano de contenção do governo João Doria (PSDB) contra a propagação da doença, ocorrerá em todas as regiões do estado, informa o G1.

A reclassificação foi anunciada na terça-feira (22) pelas autoridades após aumento no número de casos e de óbitos pela covid-19 nas últimas semanas no estado. Um dos objetivos do governo é evitar a propagação do vírus durante as festas de fim ano. Desse modo, reduziria, por exemplo, a ocupação dos hospitais com doentes em razão da covid-19.

O estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (24), véspera de Natal, 9.351 novos casos de coronavírus e 182 mortes. Se comparado a 30 dias atrás, a média móvel de mortes aumentou 53% e, a de casos, 50%. Desde o início da pandemia, já foram 45.758 mortes e 1.418.491 casos confirmados.

