"Este é o último ato do bolsonarismo com Bolsonaro", diz cientista político

Por Christian Lynch, em seu X - Bolsonaro e Michelle têm toda a razão de chorar. O ato de hoje é provavelmente o último - ou o primeiro dos últimos - atos do Bolsonarismo como hoje conhecemos. O do "Bolsonarismo com Bolsonaro". O "Bolsonarismo com Bolsonaro" já é um movimento impotente devido à inelegibilidade do ex. Com Bolsonaro na cadeia, o Bolsonarismo perderá a cabeça e o catalizador. Bolsonaro preso será obrigado a nomear sucessores. O "Bolsonarismo sem Bolsonaro" perde em radicalidade, fragmenta-se e enfraquece ainda mais. É o fim de uma era para a extrema-direita brasileira.

