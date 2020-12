"Estou há mil dias cobrando o Estado brasileiro, sem resposta", diz Mônica Benício, viúva de Marielle

247 - Viúva da vereadora Marielle Franco e agora vereadora eleita pelo PSOL no Rio de Janeiro com 22.999 votos, Mônica Benício divulgou nota nesta segunda-feira (7) denunciando mil dias sem resposta para uma única pergunta: quem mandou matar Marielle?

A vereadora, executada na noite de 14 de março de 2018, "lutava por dias melhores para o nosso povo, criticava o atual modelo de segurança pública, que produz a polícia que mais mata e também a que mais morre, direcionada a agredir e até matar grupos de pessoas", escreve Mônica.

Na terça-feira (8) completam-se mil dias desde o assassinato de Marielle, e o Estado brasileiro segue "sem resposta" para o crime. "São mil dias sem paz, uma dor infinita que atravessa meu peito diariamente", relatou a viúva.

Leia na íntegra:

"Estou há mil dias cobrando o Estado brasileiro sobre o atentado político contra Marielle Franco. Sem resposta. Até agora ninguém foi sequer julgado. São mil dias sem paz, uma dor infinita que atravessa meu peito diariamente desde a noite de 14 de março de 2018. No dia 15 foi a última vez que a vi. Ela já não tinha mais vida. Tenho denunciado o Brasil, de forma incansável, no mundo todo por esse atentado a nossa democracia e esta grave violação dos Direitos Humanos, por entender que as autoridades do país devem responder quem matou e quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Retiraram de mim minha esposa, o grande amor da minha vida. Arrancaram do Rio uma liderança política que lutava por dias melhores para o nosso povo. Marielle criticava o atual modelo de segurança pública, que produz a polícia que mais mata e também a que mais morre, direcionada a agredir e até matar grupos de pessoas (negras, LGBTI+, jovens das favelas e periferias, entre outros). Esse modelo não nos serve. Queremos uma outra sociedade, onde prevaleça o respeito à vida para todas, todos e todes. E essa sociedade que queremos não é possível de ser construída sem Justiça, sem saber quem mandou matar Marielle Franco.

Mônica Benício".

