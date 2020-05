Estudante é vítima de racismo em escola particular da Zona Sul do Rio de Janeiro

Revista Fórum - Em mensagens trocadas por meio de um aplicativo, a estudante Ndeye Fatou Ndiaye, que estuda no Colégio Franco-Brasileiro, que é particular, foi xingada e humilhada por ser negra. A família registrou o caso na Polícia Civil. As mensagens eram extremamente racistas. Veja alguns exemplos abaixo:

“Para comprar um negro, só com outro negro mesmo”, diz uma delas.

“Quando mais preto, mais preju”, afirma outro aluno.

“Dou dois índios por um africano”, diz outra mensagem.

“Um negro vale uma bala”, continua outro.

Algumas mensagens ofendem Ndeye diretamente.

“Fede a chorume”, diz um.

E outro segue: “Escravo não pode. Ela não é gente”.

