Estudantes da Faetec denunciam que receberam comida estragada na merenda escolar

Em duas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica no Rio, os alunos receberam bolinho mofado e leite fermentado com larvas na merenda escolar

247 - Alunos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição pública do Rio de Janeiro de ensino médio, superior e técnico profissionalizante, denunciaram à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que receberam merenda escolar estragada nas unidades de Bacaxá, em Saquarema (RJ), e na Henrique Lage, em Niterói. Chegaram bolos mofados e caixas de leite fermentado com a presença de larvas, respectivamente.

De acordo com reportagem do UOL, foram os próprios estudantes que identificaram, antes do consumo, a comida estragada. O presidente da comissão na Alerj, deputado Flávio Serafini (PSOL-RJ), enviou um ofício nesta segunda-feira (10) solicitando informações sobre a empresa fornecedora dos alimentos e logística de entrega dos produtos. O Conselho Regional de Nutrição do estado também foi acionado para fornecer um parecer sobre o caso.

"Não foi um bolinho estragado, foram vários bolinhos estragados que, segundo a Faetec, estavam dentro do prazo de validade", explicou o deputado.

A instituição informou, em nota, que notificou a distribuidora e solicitou "imediata reposição dos produtos", mas não informou o nome da empresa responsável.

