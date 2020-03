Estudantes são esfaqueados em colégio do Rio de Janeiro

Os jovens, estudantes de uma escola de Bonsucesso, teriam sido atingidos por facadas durante uma briga com um colega edit

Sputnik - Dois alunos de um colégio particular da Zona Norte do Rio de Janeiro foram atacados com uma faca dentro da instituição de ensino nesta terça-feira, informaram autoridades.

Os jovens, estudantes de uma escola de Bonsucesso, teriam sido atingidos por facadas durante uma briga com um colega. Segundo policiais citados pelo G1, o agressor seria um aluno que vinha sofrendo com casos de bullying.

Uma das vítimas teve o pulmão perfurado pela faca. Ele foi levado, por bombeiros do quartel de Benfica, para Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Já o outro adolescente foi liberado após receber os primeiros socorros no local.

Atentado a faca no colégio Luso Carioca que funciona dentro da Unisuam em Bonsucesso.



Informações preliminares:



Garoto de 13 anos esfaqueou 3 colegas.



Um foi ferido com gravidade, outros dois passam bem. pic.twitter.com/1HMQshEpOw — BolsoRider (Conta Reserva) 🏍️ (@bolsorid3r) March 10, 2020