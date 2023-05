Estudo aponta que forças policiais foram responsáveis por um terço das mortes violentas registradas no Rio desde 2020

Levantamento aponta que as forças de segurança foram responsáveis por 35,4% das mortes violentas registradas na região metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos três anos edit

Apoie o 247

Google News

247 - Um levantamento realizado pelo Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Geni-UFF) aponta que as forças de segurança foram responsáveis por 35,4% das mortes violentas registradas na região metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos três anos. O ano de 2013 foi o menos letal da série compreendida entre 2007 e 2022, quando as forças policiais responderam por 9,5% das mortes do gênero, segundo a Folha de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, o estudo aponta que entre 2007 e 2022 foram realizadas 19.198 operações policiais no Rio de Janeiro. “Deste total, 629 resultaram em chacinas, totalizando 2.554 mortos. No mesmo período, as mortes em chacinas representaram 17% do conjunto das mortes por intervenção de agentes do estado”.

A Polícia Militar afirmou que os números refletem “o elevado grau de resistência, por parte dos criminosos armados que atuam nas localidades espalhadas por todo o território fluminense". A Polícia Civil e o governo estadual não se manifestaram sobre o assunto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.