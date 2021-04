Estudo com vacina da AstraZeneca irá imunizar toda a população adulta de Botucatu, no interior de SP

247 - Após Serrana, no interior de São Paulo, receber um estudo do Instituto Butantan que vacinou toda sua população adulta para testar os efeitos da CoronaVac, agora será a vez de Botucatu, também no interior paulista, sediar uma pesquisa científica sobre Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a cidade de cerca de 150 mil habitantes foi escolhida para um estudo de eficácia da vacina da AstraZeneca/Oxford. A informação é do jornal O Globo.

Ainda não há data para o início da pesquisa, que pretende vacinar todos os 106 mil moradores da cidade que são maiores de 18 anos em até oito meses. Além de imunizar toda a população adulta, os cientistas pretendem fazer o sequenciamento genético de todos casos positivos no período. Com isso, será possível saber se o antígeno produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é eficaz contra todas as cepas que circulam na cidade.

A reportagem ainda informa que localizada a cerca de 240 km da capital paulista, Botucatu conta com uma unidade do Hospital das Clínicas da Universidade do Estado de São Paulo (Unesp) e tem mais de 500 leitos de UTI, o que faz com que o município seja referência na região

