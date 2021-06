Estudo da USP destaca que Bolsonaro se empenhou em disseminar a Covid-19

A pesquisa foi atualizada nesta semana a pedido da CPI da Covid do Senado. Foram selecionadas algumas ações do governo que favoreceram o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, como imunidade de rebanho, e banalização das mortes e das sequelas causadas pela doença edit

247 - Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) reforçaram, em estudo, que Jair Bolsonaro se empenhou para disseminar o coronavírus no Brasil. A pesquisa foi publicada em janeiro de 2021 e atualizada nesta semana a pedido da CPI da Covid do Senado. O levantamento foi feito com a Conectas Direitos Humanos.

“A sistematização de dados sobre ações e omissões revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, compreendendo uma expressiva variedade de atores que ocupam elevados cargos na esfera federal”, disse o relatório. O teor do documento foi publicado pela Carta Capital.

Foram selecionadas algumas ações do governo que favoreceram o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, como imunidade de rebanho por contágio ou transmissão; estímulo ao descumprimento de medidas sanitárias preventivas; tratamento precoce posteriormente convertido em política pública de saúde, e banalização das mortes e das sequelas causadas pela doença.

