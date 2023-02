'Eu alertei', diz Janaina paschoal sobre declarações de Carla Zambelli

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP) afirmou que não ficou surpresa com as declarações feitas pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que fez críticas a Jair Bolsonaro (PL).

"Tudo que ela [Zambelli] diz ter percebido agora, eu alertei", afirmou a deputada, segundo a Folha de S.Paulo. "Alertei em plenário, alertei nas redes, alertei diretamente a ela e fui tratada por ela feito um cão sarnento. Eu alertei o próprio presidente, que preferiu mandar seus apoiadores não votarem em mim", continuou Janaina.

"Sou uma pobre deputada em final de mandato. Ela disse o que era preciso para se eleger. E agora diz o que é preciso para se manter no poder. E assim caminha o Brasil", acrescentou.

Isolado, Bolsonaro afirmou ter sido traído pela congressista do PL, que disse ter feito um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para não ser presa. O juiz da Corte é um dos principais desafetos do ex-ocupante do Planalto, que tentava passar para a população a mensagem de um suposto "boicote" do Poder Judiciário ao governo.

Sobre Janaina Paschoal, ela disputou as eleições para o Senado em 2022, mas não se elegeu. Em 2016, a deputada foi relatora do impeachment contra Dilma Rousseff (PT), inocentada naquele ano por técnicos do Senado e pelo Ministério Público.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.