Ex-colega de Bolsonaro na Aman, coronel vira peça-chave de investigação que apura esquema em gabinete de Carlos

Guilherme dos Santos Hudson já figurou como investigado no procedimento que apura um suposto esquema de rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro avançou nas investigações que apuram a suposta participação de Guilherme dos Santos Hudson em um esquema de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Hudson foi colega de Jair Bolsonaro (PL) na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e é tio de Ana Cristina Siqueira Valle, segunda esposa do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

Segundo a coluna da jornalista Juliana Dal Piva, no UOL, o coronel Hudson já figurou como investigado no procedimento que apura um suposto esquema de rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ele trabalhou no gabinete do parlamentar de junho a agosto de 2018.

“No procedimento de Flávio Bolsonaro, Hudson teve o sigilo bancário quebrado. Na quebra do militar, foi possível verificar 16 saques que totalizaram R$ 260 mil” e “os saques foram realizados em espécie e com valores superiores a R$ 10 mil na boca do caixa, em diferentes ocasiões, entre 2009 e 2016. A maioria deles, um total de 11, ocorreu de abril a outubro de 2016”, ressalta a reportagem.

Os saques aconteceram no mesmo período “em que a mulher, um filho e duas noras dele foram assessores de Flávio ou Carlos Bolsonaro”, destaca a colunista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.