Ex-deputada Flordelis é expulsa do PSD

247 - A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, presa após ter seu mandato cassado por suspeita de ser a mandante do assinassinato do marido, Anderson do Carmo, foi expulsa na segunda-feira (16) do Partido Social Democrático, o PSD, de acordo com o jornal O Globo.

A decisão foi tomada pela Executiva Nacional do partido cinco dias após a ex-parlamentar ter o mandato cassado.

O registro público da expulsão de Flordelis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só estará disponível em outubro.

