Ex-diretor do Metrô de São Paulo revela em delação suposto esquema de propina no governo Alckmin

Sergio Correia Brasil falou sobre suposta participação da cúpula do governo Geraldo Alckmin (PSDB) em negociações com a Odebrecht para financiamento de campanhas eleitorais de 2014

247 - O ex-diretor do Metrô de São Paulo Sergio Correa Brasil revelou, em depoimento a suposta participação da cúpula do governo Geraldo Alckmin (PSDB) em negociações com a Odebrecht para pagamento de propinas para financiamento de campanhas eleitorais de 2014.

Segundo o UOL, o depoimento foi feito em junho no âmbito de um acordo de delação premiada com o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal e foi divulgado pela CNN Brasil.

Segundo Correa Brasil, o pagamento de propina estava relacionado às obras da Linha 6 do metrô. "O segundo escalão ficava no jardim do Palácio dos Bandeirantes, enquanto o primeiro se reunia com o governador. A Odebrecht propagava muito esse sistema, vendiam muito isso: 'olha, fica tranquilo, porque nossa operação é muito fechada'. E em outro ponto também deixaram transparecer que eu ficasse tranquilo com relação aos meus superiores, ao governo. As coisas estavam alinhadas", diz ele em vídeo.

Segundo o ex-diretor do Metrô, o governador não teria sido beneficiado pessoalmente com a propina. "Não estou dizendo que isso tem alguma irregularidade que eu conheça, mas estou tentando responder que isso acontece. E como eu disse me dava segurança. Não ia fazer algo para mim que não estivesse seguro que estivesse atendendo a alta cúpula do governo", acrescentou.

