Ex global é candidato a deputado no RJ, mas ainda tem dívida de pensão com a filha

247 - Candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo Partido Verde, André Gonçalves ainda não pagou uma dívida de pensão da filha mais velha, Manuela Seiblitz, na Justiça. Segundo Tereza Seiblitz, ex-mulher do ator, o acordo de renegociação do pagamento ainda não foi concluído. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"O pai da Manuela ainda não pagou o que deve. Está sendo objeto de negociação como é, e sempre foi, o desejo da Manuela. O acordo está sendo negociado, mas ainda não foi concluído", afirmou a atriz, em entrevista para Patrícia Kogut, colunista do jornal O Globo.

Na última quarta-feira (7), o marido de Danielle Winits retirou a tornozeleira eletrônica após cumprir 60 dias de prisão domiciliar pelo não pagamento de pensão alimentícia. Na ocasião, Gonçalves chegou a declarar que já tinha um acordo fechado com a filha mais velha.

