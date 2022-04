Ex-Globo Marcos Uchôa se filia ao PSB e pode se candidatar a deputado federal

Sobre a corrida presidencial, o jornalista disse que "todos os candidatos estão no campo da democracia, mas o Bolsonaro eu não vejo assim" edit

247 - Marcos Uchôa, jornalista que atuou na Globo por mais de 3 décadas, anunciou sua filiação ao PSB e disse que poderá se candidatar a deputado federal nas próximas eleições.

De acordo com reportagem do Metrópoles, sua candidatura pelo Rio de Janeiro ainda não está definida e deve ser divulgada nas próximas semanas, após conversa com a sigla.

“O convite para ser deputado federal existe, mas vou esperar as próximas semanas para tomar uma decisão. Há um interesse deles [partido] e há um interesse meu no sentido de participar em um ano tão importante como esse ano da política brasileira”, afirmou.

Dentro do PSB, uma das prioridade é ajudar campanha de Marcelo Freixo ao governo do Rio. O jornalista também se posiciona explicitamente contrário ao governo Bolsoanro. "Todos os candidatos estão no campo da democracia, mas o Bolsonaro eu não vejo assim", afirmou.

