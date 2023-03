Ex-governador de MG, Pimentel anuncia que integrará equipe de Haddad

Apoie o 247

247 - O ex-governador de Minas Gerais e ex-ministro, Fernando Pimentel (PT), anunciou em suas redes sociais que "em breve" integrará a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No entanto, ele não chegou a especificar qual cargo ocupará.

Nas últimas semanas, circulou na imprensa a informação de que Pimentel poderia chefiar alguma estatal. O jornal mineiro O Tempo cravou, no dia 16 de março, que Pimentel vai assumir a direção da Empresa Gestora de Ativos (Emgea), estatal que controla os ativos da Caixa Econômica Federal (CEF). A indicação para o cargo teria vindo do próprio Haddad.

Em postagem no Facebook nesta terça-feira (28), Pimentel disse: "Na manhã de hoje, uma conversa com meu companheiro e amigo, ministro Fernando Haddad. Em breve estarei na equipe do Haddad, ajudando o governo do presidente Lula a reconstruir o país".

