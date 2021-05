Ex-governador de SP, Márcio França anuncia que está com Covid-19

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) anunciou, pelas redes sociais, que ele e sua mulher foram diagnosticados com Covid-19 edit

247 - O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) anunciou, neste sábado, 22, pelas redes sociais, que ele e sua mulher foram diagnosticados com Covid-19.

“Infelizmente, eu e a Lúcia testamos positivo para a Covid-19. No caso dela, é uma reinfecção. Nós estamos com alguns sintomas, isolados e nos cuidando para que isso passe logo”, escreveu.

“Mesmo que você já tenha tido Covid ou já tenha tomado a vacina, se cuide. Use máscara, lave bem as mãos, use álcool em gel e sempre que possível mantenha o distanciamento”, destacou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.