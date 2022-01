Ex-juiz suspeito Moro mostra falta de seriedade e deve apoiar Mamãe Falei para o governo de São Paulo

Arthur do Val deve ser o candidato do ex-juiz que foi declarado suspeito pelo STF e que destruiu milhões de empregos edit

Apoie o 247

ICL

247 – A falta de seriedade do ex-juiz Sergio Moro, que foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e que destruiu os empregos de 4,4 milhões de brasileiros, segundo o Dieese, pode ser traduzida numa reportagem de Julia Chaib, publicada hoje na Folha de S. Paulo. Moro quer lançar Mamãe Falei para o governo de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil.

"A presidente do Podemos, Renata Abreu, mira o Sul e o Sudeste como as principais regiões para alavancar a candidatura do ex-juiz Sergio Moro à Presidência da República. A aposta é que um pequeno crescimento nessas regiões, sobretudo nos estados mais populosos, como São Paulo, pode representar um acréscimo relevante na disputa", escreve a jornalista.

"Segundo Abreu, São Paulo é onde o Podemos tem uma de suas maiores forças, com 22 prefeituras, sendo cinco consideradas grandes: Osasco, Mogi das Cruzes, Rio Grande da Serra, Taboão da Serra e Itapevi. No estado, o partido está em conversas avançadas para apoiar a candidatura de Arthur do Val (Patriota), o Mamãe Falei, ao governo paulista", aponta ainda a jornalista.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE