Ex-juiz, Witzel ataca judiciário: “Se fosse pra cobrar por decisão, eu tinha ficado na magistratura"

247 - O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez um ataque frontal à magistratura e ao judiciário. Ele disse que “se fosse pra cobrar por decisão, eu tinha ficado na magistratura". Witzel está a um passo de ser definitivamente afastado do governo do Rio.