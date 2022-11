Ex-lutador é preso por morte da esposa em SP; câmera de elevador registrou retirada de corpo com carrinho

Apoie o 247

247 - A polícia prendeu o marido de uma professora de 26 anos que foi encontrada morta no Parque do Carmo, Zona Leste de São Paulo. A investigação afirma que ele saiu do apartamento com o corpo em um carrinho de compras que aparece nas câmeras de segurança. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Civil, Luis Paulo Lima dos Santos é dono de uma academia e ex-lutador profissional. Ele foi preso pelo feminicídio de Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos.

“Há indícios de que seria por motivo de ciúmes, mas ainda precisa ser apurado com profundidade”, disse o delegado Bruno Cogan.

A câmera na entrada do elevador registrou a última imagem da professora, ainda viva. Na sexta-feira, às 21h30, ela chega ao prédio na Vila Matilde, Zona Leste de São Paulo, e sobe para o apartamento. Um dia depois, pouco antes das 21h, o marido aparece no saguão. Ele leva um carrinho de compras vazio. Quatro minutos depois, o lutador reaparece, entra no elevador com o carrinho com lençóis e, segundo a polícia, nele estava o corpo da mulher, sob os tecidos.

