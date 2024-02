Ex-marido é apontado como mandante do assassinato de galerista norte-americano no Rio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O desfecho do inquérito sobre o assassinato do galerista norte-americano Brent Sikkema, ocorrido no Rio de Janeiro, trouxe à tona uma reviravolta chocante: segundo a polícia civil carioca, o crime teria sido encomendado pelo ex-marido da vítima, Daniel Sikkema.

O cubano Alejandro Triana Prevez, de 30 anos, acusado de cometer o homicídio, confessou em depoimento às autoridades que recebeu a quantia de U$ 200 mil para realizar o assassinato, fornecendo detalhes perturbadores sobre a trama. A motivação, segundo fontes policiais, estaria relacionada a questões financeiras, envolvendo disputas por propriedades em Cuba entre o ex-casal.

continua após o anúncio

De acordo com reportagem da CNN , os investigadores descobriram que Alejandro recebeu a chave do imóvel do próprio ex-marido da vítima para facilitar o acesso ao local do crime. Agora, a polícia busca a prisão de Daniel Sikkema, que atualmente reside em Nova York e possui nacionalidade cubana e americana. No entanto, para sua detenção, as autoridades brasileiras dependem da cooperação judicial dos Estados Unidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: