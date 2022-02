Ex-militar é preso apontado como armeiro do tráfico

O ex-militar serviu na Escola de Sargentos do Exército, onde aprendeu a respeito de armas de fogo edit

247 - Ex-militar do Exército Matheus Felipe Aragão Cabral Esteves foi preso nesta sexta-feira (11), no Rio de Janeiro, atuava como armeiro de tráfico de drogas na comunidade da Congonha, na zona norte do Rio.

Ele foi detido com uma pistola calibre 9mm, munições calibres 9mm e 223mm, um radiotransmissor e um caderno com anotações do tráfico.

De acordo com a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, o ex-militar foi preso por porte ilegal de arma e associação com o tráfico.

O ex-militar serviu na Escola de Sargentos do Exército, onde aprendeu a respeito de armas de fogo. Após a saída da Força Armada, o homem passou a atuar na limpeza e manutenção do armamento da quadrilha.

