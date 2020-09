Ex-mulher de Wassef, Cristina Boner fechou contratos milionários com governos Aécio e Sérgio Cabral

A empresa B2BR- Business to Business Informáticam, que foi de Cristina Boner, participou de consórcios vencedores de licitações em valores que superam os R$ 130 milhões durante o governo Sérgio Cabral (RJ) e R$ 310 milhões no governo Aécio Neves (MG). Ela é ex-mulher de Frederick Wassef, advogado que defendia Flávio Bolsonaro e ajudou a esconder Fabrício Queiroz edit

247 - Ex-mulher de Frederick Wassef, advogado que defendia o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Maria Cristina Boner Léo, dona da GlobalWeb, lucrou nos governos Aécio Neves (PSDB), em Minas Gerais, e Sérgio Cabral (Sem partido), no Rio de Janeiro. A empresa dela já tem contratos milionários com o governo Jair Bolsonaro.

De acordo com reportagem de Lúcio Castro, na Agência Sportlight, outra empresa, a B2BR- Business to Business Informáticam, que foi de propriedade de Cristina Boner, participou de consórcios vencedores de licitações em valores que superam os R$ 130 milhões no Rio de Janeiro e R$ 310 milhões em Minas Gerais.

A empresa atuava em consórcios para implantar as versões do Poupatempo no Rio e em Minas, onde recebeu o nome de Unidades de Atendimento Integrado (Uai).

O "Consórcio Agiliza" foi alvo da Lava Jato. A denúncia apresentada pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apontou a utilização do consórcio para os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em Minas, o contrato com o consórcio foi assinado por Antonio Anastasia (PSDB) em maio de 2010, após Aécio deixar o governo para concorrer ao Senado.

Cristina Boner é ex-mulher de Frederick Wassef, que tem um imóvel onde Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, estava escondido ao ser preso no dia 18 de junho em Atibaia (SP). O ex-assessor é investigado por envolvimento em um esquema de "rachadinha" que ocorria na Assembleia Legislativa do Rio - o filho de Jair Bolsonaro era deputado estadual antes de ser eleito para o Senado.

Segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz fez movimentações financeiras atípicas. Foram R$ 7 milhões de 2014 a 2017, apontaram cálculos do órgão.

