Ex-prefeito do Rio, Cesar Maia declara apoio a Lula

247 - Candidato a vice-governador do estado do Rio de Janeiro na chapa de Marcelo Freixo (PSB), o ex-prefeito da cidade do Rio César Maia (PSDB) afirmou que apoiará a candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Voto com Lula para presidente. É fundamental derrotar Bolsonaro já no primeiro turno. Lula tem experiência, compromisso com a democracia e está preparado para reconstruir o Brasil", disse Maia, de acordo com a coluna Painel, publicada nesta terça-feira (20). "Lutei contra a ditadura. Fui deputado constituinte, prefeito do Rio por 12 anos. Na minha vida aprendi que não há liberdade sem democracia".

O apoio do ex-prefeito a Lula veio um dia após o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles (União Brasil) informar que apoiará o ex-presidente.

Intenções de voto

A pesquisa Ipec, divulgada nessa segunda-feira (19), mostrou que Lula venceria a eleição em primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar. De acordo com os números, o ex-presidente ganharia do atual ocupante do Planalto por uma diferença de quase 20 pontos percentuais.

As estatísticas mostraram que mais de 50% dos eleitores do presidenciável Ciro Gomes (PDT) admitiram a possibilidade de mudar o voto.

