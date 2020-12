Ex-prefeito é condenado à prisão após tentativa de assassinato contra vereador

Um júri popular condenou, a cinco anos de prisão, o ex-prefeito de Ubaporanga (MG) Gilmar de Assis Rodrigues (Cidadania), durante julgamento no Fórum de Caratinga. Ele havia sido afastado do cargo após tentar matar o presidente da Câmara da cidade edit

247 - Um júri popular condenou na quarta-feira (9), a cinco anos de prisão, o ex-prefeito de Ubaporanga (MG) Gilmar de Assis Rodrigues (Cidadania), durante julgamento no Fórum de Caratinga, cidade do leste mineiro. Ele havia sido afastado do cargo após tentar matar o presidente da Câmara da cidade.

A condenação é em regime fechado. O ex-prefeito também foi condenado à perda de cargo público e terá de pagar R$ 25 mil para a vítima, Jorge Siqueira de Rezende.

Após o julgamento, Gilmar Rodrigues retornou ao presídio Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana da capital mineira.

