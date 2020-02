Ex-presidente da Cedae não responde a deputados e foge de sessão na Alerj (vídeo)

247 - O ex-presidente da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) do Rio, Hélio Cabral, compareceu nesta terça-feira, 11, a audiência na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para falar sobre a crise no abastecimento de água no Rio.

Ele fez um balanço da sua gestão, negou-se a responder perguntas e deixou o plenário tão logo começou a receber críticas. Ele foi xingado por manifestantes que se encontravam no local, pedido que ele provasse a água fornecida pela Cedae à população.

Helio Cabral deixou abandonou a sessão correndo.

Assista:

A "fuga" de Hélio Cabral da Alerj. Imagens de Daniela Orofino, do @Meu_Rio pic.twitter.com/pUuYuiZnul — Gabriel Barreira (@barreiragabriel) February 11, 2020