Ex-presidente da Petrobrás é nomeado secretário de Gestão de SP

Nomeação de Caio Paes de Andrade consta do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente da Petrobrás Caio Paes de Andrade, que deu lugar a Jean Paul Prates, foi nomeado secretário de Gestão e Governo Digital do Governo de São Paulo, conforme consta do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (6). A publicação foi assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O Diário Oficial desta sexta também nomeou Marcos Penido como secretário-executivo de Governo e Relações Institucionais e o delegado Osvaldo Nico Gonçalves como o secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública. O cargo de superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem passa a ser exercido por Sérgio Henrique Codelo Nascimento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.