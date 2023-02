Ex-Secom de Bolsonaro, Fábio Wajngarten é atingido pelas chuvas e diz que 'está de olho' em relatos

Apoie o 247

247 - Ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten estava em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, quando fortes chuvas causaram destruição na cidade no último final de semana.

Em postagem no Twitter, o ex-dirigente citou Maresias, uma das praias mais conhecidas no município.

"Maresias completamente isolada. Tô de olho entre o que está sendo falado x o que de fato está ocorrendo. É bom não dissimular", escreveu o ex-dirigente no Twitter.

Quase 50 pessoas morreram e cerca de 2,5 mil precisaram deixar suas casas no litoral paulista.

O Litoral Norte de SP é cartão postal, nos deu um gênio do Surf,gera emprego e renda.Toda a infraestrutura da região é antiga e insuficiente para o tamanho de seu público local e turístico.

Faz-se necessário investir em habitações planejadas, acessos, pontes, saneamento, energia — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 21, 2023

