Ex-secretário de Doria, Baldy usava primo para cobrar propina, indicam conversas vazadas

O primo disse que cuidava o ‘serviço braçal’: “só estou cuidando do serviço braçal”, disse Dias a Edson Giorno em 23 de abril de 2014 edit

247 - Mensagens obtidas pela Lava Jato do Rio de Janeiro em celulares de investigados na Operação Dardanários mostram que o ex-secretário do Governo de São Paulo Alexandre Baldy e o primo Rodrigo Dias agiam juntos na cobrança de propinas.

O primo disse que cuidava o ‘serviço braçal’: “só estou cuidando do serviço braçal”, disse Dias a Edson Giorno em 23 de abril de 2014.

Os gestores da empresa precisavam que Baldy, na época secretário de Comércio de Goiás, liberasse o pagamento para a Pró-Saúde pela administração de um hospital.

“Acho q esta tendo algum desentendimento entre nós e precisamos esclarecer… A pedido do Alexandre estive com o Ricardo [Brasil, um dos gestores da Pró-Saúde]… falamos e não estamos querendo passar na frente ou por cima de ngm. Estamos todos juntos. Apenas correndo. Fique tranquilo pq vc é o principal responsável por esta história acontecer. Só estou cuidando do serviço braçal”, disse. Confira.

Giorno disse ao Ministério Público Federal ser o responsável pelo caixa dois da empresa e por fazer os pagamentos a Baldy. Baldy, Dias, Giorno e outras oito pessoas foram denunciadas nesta terça-feira, 18, pelo MPF por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo o MP, Baldy e seu primo Rodrigo Sérgio Dias iniciaram suas participações nas práticas criminosas com a intermediação da liberação de pagamentos para a Organização Social Pró-Saúde por serviços de gestão de um hospital em Goiás e se utilizaram “da influência do primeiro, que era Secretário de Comércio do Estado de Goiás, para que os valores fossem repassados à Organização Social".

O Ministério Público diz ter também registros de conversas entre Baldy, Dias e um ex-funcionário da Organização Social Pró-Saúde, que agora colabora com as investigações, que “demonstram a interferência prometida e os encontros ocorridos para a entrega do dinheiro”.

Alexandre Baldy, por meio de nota, disse estar aberto a prestar esclarecimentos. "Alexandre Baldy é empresário e industrial, tem sua vida pautada pelo trabalho, correção e retidão, seja no setor privado ou público", diz o texto. "Todo o seu patrimônio é declarado, inclusive os mencionados nas peças apresentadas na medida cautelar. Todas as providências na defesa para que a inocência de Alexandre Baldy seja comprovada estão sendo tomadas".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.