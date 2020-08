Ex-secretário de Witzel diz que Pastor Everaldo influenciou contratos de hospitais de campanha

247 - O ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro Edmar Santos afirmou em depoimento ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro que o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, influenciou a contratação do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (Iabas) para a construção e gestão dos hospitais de campanha do estado.

Conforme informações da CNN, Edmar Santos disse que o Iabas possui “forte relação com o grupo liderado por Pastor Everaldo”. Na narrativa do ex-secretário de saúde, a empresa era uma das que mais contribuíram para o abastecimento do “caixa da propina” do grupo que seria liderado pelo presidente do PSC.

O acordo celebrado entre a empresa e o estado previa a construção de 7 unidades por R$ 835 milhões (posteriormente repactuado para R$ 770 milhões) – só duas unidades entraram em operação. O governo do Rio pagou R$ 256 milhões para a empresa só neste contrato.

Pastor Everaldo foi preso temporariamente por determinação do Superior Tribunal de Justiça, na operação que resiultou no afastamento do governador Wilson Witzel do cargo.

