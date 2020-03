247 - O ex-secretário nacional da Justiça Astério Pereira dos Santos foi preso nesta quinta-feira (5), em casa, no Leblon, em uma etapa da Operação Lava Jato no Rio. Ao menos sete pessoas haviam sido presas. Os agentes tentam cumprir seis mandados de prisão preventiva e três de prisão temporária. O juiz Marcelo Bretas expediu ainda 32 mandados de busca e apreensão.

Pereira integrou o governo Temer em 2017 e, antes, esteve à frente da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) no governo Rosinha Garotinho, entre 2003 e 2006, no estado do Rio. Ele é procurador aposentado do Ministério Público (MPRJ).

Astério é o terceiro integrante do MPRJ alvo de mandado na Lava Jato do Rio. A força-tarefa prendeu Cláudio Lopes e Flávio Bonazza.

Lopes, ex-procurador geral de Justiça do estado, é suspeito de receber mesada da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral.

De acordo com a denúncia, Bonazza recebia R$ 60 mil de mesada de empresários de ônibus para beneficiar o setor -- como arquivar processos.