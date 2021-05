Ex-secretário que teria "comprado" Toffoli desmente Cabral: "tenta se safar"

Na terça-feira, a Polícia Federal, com base em delação do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, pediu que o Supremo investigue Toffoli por suposta venda de decisões que favorecessem dois prefeitos fluminenses edit

247 - O ex-secretário de Obras do Rio de Janeiro Hudson Braga, segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nega ter feito qualquer pagamento ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli para que o magistrado favorecesse prefeitos fluminenses em processos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na terça-feira (11), a Polícia Federal, com base em delação premiada do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, pediu que o Supremo investigasse Toffoli por suposta venda de decisões. De acordo com Cabral, Toffoli havia recebido R$ 4 milhões para favorecer os prefeitos, e Braga teria sido o operacionalizador das transações.

O advogado do ex-secretário, Roberto Pagliuso, declarou que "Hudson Braga nunca operacionalizou nada. Ele nunca sequer soube de qualquer situação que envolvesse o ministro Toffoli". Para Pagliuso, Cabral, condenado a mais de 300 anos de prisão, tenta se safar contando mentiras em troca de favorecimentos. "[Cabral] tenta, depois de condenado, criar situações para viabilizar a sua colaboração. Mas ele não tem qualquer apreço pela verdade. Nem produz qualquer prova de suas alegações".

A defesa e Hudson Braga emitiu nota sobre as afirmações de Cabral. Leia na íntegra:

"Em razão das notícias de que o ex-governador e atual delator Sérgio Cabral envolveu o nome de Hudson Braga, afirmando que ele teria operacionalizado nos anos de 2014 e 2015 o pagamento de recursos ao Ministro Dias Toffoli para beneficiar o ex-prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, no julgamento ocorrido no TSE, esclarecemos que jamais chegou sequer ao conhecimento de Hudson Braga o oferecimento de qualquer vantagem para o Ministro Dias Toffoli, ou a outra pessoa que o representasse. Sergio Cabral tenta se safar de suas responsabilidades alterando suas estratégias, ora negou os fatos, ora adotou manobras processuais e depois de ver a consolidação de suas penas, resolveu, por desespero, criar fatos para viabilizar sua colaboração premiada. Nunca teve qualquer apreço pela verdade, nunca produziu qualquer prova de suas alegações mentirosas. Hudson Braga segue acreditando na Justiça".

