(Exclusivo) População de BH denuncia fake news, com logo oficial da prefeitura, que responsabiliza PT pelas chuvas

Em ano de eleições municipais, moradores de Belo Horizonte denunciam que grupos de direita seguem livres no disparo de milhares fake news no aplicativo WhatsApp, através de robôs, e usam o logo oficial da prefeitura para dar credibilidade aos disparos edit

Por Laís Gouveia, para o Brasil 247 - A socióloga Clara Barreto recebeu, recentemente, uma mensagem em seu Whatts App e, ao se deparar com o logo oficial da prefeitura de Belo Horizonte, pensou imediatamente em abrir, por se tratar de algo relevante.

No entanto, ao ler o conteúdo da mensagem, ela se espantou. “A mensagem foi enviada por whatsapp, com logo da prefeitura, nomeado como ‘PBH Informa’ e com DDD de Curitiba. Várias pessoas aqui em BH estão recebendo com vários DDDs do país inteiro”, relata Barreto.

“É um vídeo detonando a prefeitura atual, do Kalil, mas colocando a culpa de todos transtornos da chuva na conta do PT. Falam que o PT está na prefeitura há 25 anos o que é uma mentira. Tivemos 8 anos de Márcio Lacerda e agora estamos com o Kalil que se não me engano é do PHS (ele muda de partido demais)”, relata Clara.

Professora da UFMG, Também recebeu o mesmo vídeo em sua rede de contatos no Whatsapp.

A reportagem entrou em contato com o número, questionando a origem do grupo, mas não obteve resposta. Veja:





CPI

A tática de disparos de Fake news é recente, mas bem conhecida. Na eleição presidencial de 2018 foi constatado que o grupo de Bolsonaro se beneficiou com a propagação de mentiras no aplicativo, com mensagens que ligavam o então candidato a presidente Fernando Haddad à pedofilia nas escolas ou que Manuela D'ávila, sua vice, era usuária de drogas.

Em setembro de 2019, uma CPI das fake news foi instaurada no Senado para apurar a prática. Composta por 15 senadores e 15 deputados, a Comissão estipulou como prazo 180 dias para investigar a criação de perfis falsos e ataques cibernéticos nas diversas redes sociais.

Desde então, a CPI obteve a lista com com 400 mil contas banidas pelo aplicativo, das quais 55 mil tinham comportamento semelhante ao de robôs. O dono da agência contratada pela campanha de Jair Bolsonaro para fazer a propaganda digital nas eleições quer impedir o envio, para o TSE, da lista das 24 contas de WhatsApp que mais fizeram disparos em massa no pleito de 2018.